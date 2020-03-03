Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantılar Habur'un kapanması nedeniyle iptal edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatihi Mahmood Ismael: 'Toplantılar Habur'un kapanması nedeniyle iptal edildi' - Son Dakika

Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantılar Habur'un kapanması nedeniyle iptal edildi"

14 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının, korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatılması, gerçekleşmesi öngörülen toplantı ve görüşmelerin de ertelenmesine neden oldu.

Fatihi Mahmood Ismael:

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının, korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatılması, gerçekleşmesi öngörülen toplantı ve görüşmelerin de ertelenmesine neden oldu.


IKBY Bölgesi hükümetinin, yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı tüm okullarda eğitime ara verilmesine karar vermesinin ardından özel sektör de toplantılarını önlem amaçlı iptal etmeye başladı. Toplantı ve görüşmelerini önlem amaçlı iptal edenler arasında Irak'ta yazılım alanında marka haline gelmiş olan firmanın başında olanlardan biri de geçtiğimiz ay Xtanbul Software ile ön sözleşme de anlaşan Fatihi Mahmood Ismael oldu. Dün IKBY hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda, IKBY Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani de bölge halkının sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.


Kararları alındıktan sonra Irak'ta yazılım ve teknoloji alanında birçok projeye imza atmış olan bir ekibin başında bulunan Fatihi Mahmood Ismael de Türk firması ile gerçekleşecek olan toplantılarının Habur'un kapatılması nedeni ile iptal edildiğini duyurdu. - ŞIRNAK

Silopi, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:54:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fatihi Mahmood Ismael: "Toplantılar Habur'un kapanması nedeniyle iptal edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]