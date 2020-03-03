Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının, korona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatılması, gerçekleşmesi öngörülen toplantı ve görüşmelerin de ertelenmesine neden oldu.



IKBY Bölgesi hükümetinin, yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı tüm okullarda eğitime ara verilmesine karar vermesinin ardından özel sektör de toplantılarını önlem amaçlı iptal etmeye başladı. Toplantı ve görüşmelerini önlem amaçlı iptal edenler arasında Irak'ta yazılım alanında marka haline gelmiş olan firmanın başında olanlardan biri de geçtiğimiz ay Xtanbul Software ile ön sözleşme de anlaşan Fatihi Mahmood Ismael oldu. Dün IKBY hükümetinin almış olduğu kararlar doğrultusunda, IKBY Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani de bölge halkının sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.



Kararları alındıktan sonra Irak'ta yazılım ve teknoloji alanında birçok projeye imza atmış olan bir ekibin başında bulunan Fatihi Mahmood Ismael de Türk firması ile gerçekleşecek olan toplantılarının Habur'un kapatılması nedeni ile iptal edildiğini duyurdu. - ŞIRNAK