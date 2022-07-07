Fatihli esnaf, sokak ortasında kadını döven adamın burnunu böyle kırdı - Son Dakika
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Fatihli esnaf, sokak ortasında kadını döven adamın burnunu böyle kırdı

07.07.2022 11:13

Fatihli esnaf, sokak ortasında kadını döven adamın burnunu böyle kırdı Şahsın kadını sürükleyip darp ettiği ve esnafın olaya müdahale ettiği anlar kamerada Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında dövdü.

Fatihli esnaf, sokak ortasında kadını döven adamın burnunu böyle kırdı

Şahsın kadını sürükleyip darp ettiği ve esnafın olaya müdahale ettiği anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te bir kişi, otomobilinden inen yabancı uyruklu kadını takip ederek sokak ortasında dövdü. Kadının dayak yediğini gören esnaf, saldırgan adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü Nişanca Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu kadın, tartıştığı adamın otomobilinden inerek yürümeye başladı. Otomobilin sürücü koltuğundan inen saldırgan adam, kadının peşinden koşarak durmasını söyledi. Sokak ortasında kadını yakalayan saldırgan, boğazına sarılarak yumruklamaya başladı. Yabancı uyruklu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Yerdeki kadının saçını tutan saldırgan, tokat ve yumruk darbeleriyle saldırmaya devam etti.

O sırada bir dükkanda bulunan bir esnaf, olaya müdahale etti. Esnaf, kadına saldıran adama yumruk atarak burnunu kırdı. Yaşananların ardından taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

Kadına sokak ortasında saldırı kamerada

Sokak ortasında kadının uğradığı şiddet bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının otomobilden inerek yürüdüğü görülüyor. Kadının arkasından koşan saldırgan, tekme ve yumruklarla saldırıyor. Daha sonra saldırgan adam kadını sürükleyerek götürürken esnaf olaya müdahale ediyor. Esnafın vurduğu yumrukla burnu kırılan adam olay yerinden uzaklaşıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatihli esnaf, sokak ortasında kadını döven adamın burnunu böyle kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatihli esnaf, sokak ortasında kadını döven adamın burnunu böyle kırdı - Son Dakika
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