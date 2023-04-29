Fatih'te evden çıkmak istemeyen kiracı ev sahibinin yüzüne tekme attı - Son Dakika
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Fatih'te evden çıkmak istemeyen kiracı ev sahibinin yüzüne tekme attı

29.04.2023 17:17

Fatih'te kiracısının evden çıkmasını isteyen 70 yaşındaki adam, yabancı uyruklu kiracısı tarafından darp edildi. Kiracının, ev sahibi yaşlı adamın yüzüne attığı tekme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Fatih Yavuz Selim Mahallesi Ali Naki Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kiracısının evden çıkmasını isteyen yaşlı adam, kiracısı tarafından sokak ortasında darp edildi. Yaşlı adamın yüzüne tekme atan kiracının o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

"AMCANIN DURUMU KÖTÜYDÜ"

Olayın yaşandığı ana şahit olan bir vatandaş, "Burada esnafım, Hacı amcanın çocuklarını tanıyorum. Burada mal sahibi, kiracı tartışması yaşandı. Mal Sahibi, kiracının 3 yıldan beri çıkmasını istiyormuş. Hacı Abi, evden çıkın oğlum buraya gelecek dediğinde yabancı uyruklu kiracı, kardeşleri ve akrabaları ile birlikte amcayı burada darp ediyorlar. Yaşlı amcaya tekme atıp, saldırıyorlar. Hacı amcanın çocukları geldikten sonra kaçtılar. Amcanın durumu kötüydü, darp edilmişti. Olayı görenler olarak hemen amcaya müdahale ettik" ifadelerini kullandı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Görgü şahitlerinin iddiasına göre yaşlı adamı darp edenlerin kaçtığı ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Demirhan Nadir: Bunlar hiç birşey değil başlangıç gibi duruyor ... Amcaya çok geçmiş olsun. Allah korusun ve bizlerden sağlık katsın ki bir an önce bedenen de ruhen de şifa bulsun.. (amin) Fakat 10 değil 10dan fazla hatta gerekiyorsa 1000lerce hareket ve uyguluma olması lazım devletimiz tarafından hem kiracı hem de ev-dükkan neyse insanlarımız için. Acil durum sinyali bu konu olmalı Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır
  • SSSsssSSS sssSSSsss: Dayı evini din kardeşine kiraya vermiş karışmayın Cevap Yaz 51 13 Yayından Kaldır
  • Tuncay Öter: Bunları getirdiniz başımıza bela ettiniz sonra meydanlarda oy istiyorsunuz utanmadan. Cevap Yaz 68 16 Yayından Kaldır
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Fatih Yavuz, kiracı, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te evden çıkmak istemeyen kiracı ev sahibinin yüzüne tekme attı - Son Dakika


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