Fatih'te evden çıkmak istemeyen kiracı ev sahibinin yüzüne tekme attı

Demirhan Nadir:

Bunlar hiç birşey değil başlangıç gibi duruyor ... Amcaya çok geçmiş olsun. Allah korusun ve bizlerden sağlık katsın ki bir an önce bedenen de ruhen de şifa bulsun.. (amin) Fakat 10 değil 10dan fazla hatta gerekiyorsa 1000lerce hareket ve uyguluma olması lazım devletimiz tarafından hem kiracı hem de ev-dükkan neyse insanlarımız için. Acil durum sinyali bu konu olmalı Saygı ve sevgilerimle