Trafikte satır ile motorlu kuryeye saldırdı! - Son Dakika
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Trafikte satır ile motorlu kuryeye saldırdı!

16.05.2023 11:07

Fatih'te bir sürücü, trafikte kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce darbetti ardından da satırla saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. Kurye açıklamasında işinden olduğunu da açıkladı.

Fatih Şehremini'de geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında gerçekleşen olayda, bir köfteci dükkanında kuryelik yapan Sefa Akyüz (23), motosikletiyle malzeme teslim aldıktan sonra işyerine dönmek için yola koyuldu. Genç kurye trafik ışıklarına geldiği esnada acelesi olması nedeniyle duran iki aracın arasından geçmek istedi. Bunun için de kurye,plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Y.'den yol istedi. Ancak sürücü, kuryeye küfür ve hakaretler ederek karşılık verdi.

YUMRUK ATIP SATIRLA SALDIRDI

Acelesi olduğunu söylemesi üzerine aracından inen sürücü, gence yumruk atarak darp etmeye başladı. Kısa süre sonra aracının bagajını açan saldırgan sürücü, bu kez de eline satır alarak gence saldırdı. Diğer sürücünün araya girmesiyle canını zor kurtaran motosikletli genç, hızla kaçarak ola yerinden ayrıldı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da satırlı dehşet kamerada: Yumruk atıp kuryeye saldırdı

İŞYERİNE KADAR TAKİP EDİP TEHDİT ETTİ

Olayın ardından kuryeyi takip eden saldırgan sürücü, gencin işyerine geldi. Burada da gence küfür ve hakaretler savuran şahıs ardından kayıplara karıştı. Şansın işyerine gelip tehdit savurduğu anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından Sefa Akyüz, emniyete giderek şikayette bulundu.

"BAGAJINDAN SATIR ÇIKARIP BANA DOĞRU SALLAMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili konuşan Sefa Akyüz, "Ben kuryeyim. Fatih'de Suriçi taraflarında 01 AIU 292 plakalı aracın arkasındaydım, kırmızı ışık yanıyordu. Arkadaştan acelem olduğu için yol istememe rağmen bana tehdit eder şekilde hakaret etti. Ben de bekleyemeyeceğimi ve acelem olduğunu söyledim. Bunun üstüne arkadaş aracından inerek yanıma geldi. Bana bir tane yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için adamı ittiğimde bagajından satır veya pala benzeri bir şey çıkardı ve bana doğru sallamaya başladı. Etraftaki insanların ayırmasıyla kavga sona erdi" dedi.

İstanbul'da satırlı dehşet kamerada: Yumruk atıp kuryeye saldırdı

"BU OLAYDAN SONRA İŞİMDEN OLDUM, ÇALIŞAMIYORUM"

Kurye Akyüz, "Yeşil ışık yandığında ben çalıştığım yere giderken beni yolda sıkıştırdı. Dükkanıma kadar takip etti. Dükkanın önünde de bana tehditler ve küfürler savurmaya devam etti. Arkadaşın adı Sedat Yılmaz. Bu olaydan dolayı ben işimden oldum, çalışamıyorum. Motorum şu an kullanılamaz halde. Yaklaşık 10-15 bin TL masrafı var. Canımı zor kurtardım diyebilirim. Arkadaş, iş yerimi arayarak iş yeri sahibimi de tehdit etti. Onlara da aynı şekilde tehditler savurmuş" dedi.

MOTOSİKLETİNDE 15 BİN LİRA MASRAF ÇIKTI

Şikayetin ardından harekete geçen polis, saldırgan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı nedeniyle genç kuryenin motosikletinde ise yaklaşık 15 bin lira maddi hasar meydana geldi. Yaşananlar dolayı da gencin işyeri sahibi tarafından işine son verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Mustafa Usta: Bu kuryeler kendilerini geçiş üstünlüğune haiz araç zannediyorlar.kırmızı ışıkta geçerler.yaya yolundan kaldırımlardan giderler.araçların sağından solundan geçerler. Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
  • Resul Songul: Trafikte kavga edenlerin omur boyu ehliyetine el konulmasi lazim bu ne ya hep kavga hep kavga medeni olun biraz bu kavga edenlerin akil ve ruh hastanesinde tedavi olmalilar kendi fikrim bu tabi birde de guzel bir ceza yazilsa ohhh ne guzel olurdu Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte satır ile motorlu kuryeye saldırdı! - Son Dakika


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