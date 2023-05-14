Fatihteki Sandıkta Oy Veren Kişi Sayısı Sandık Görevlilerinin Sayısından Az - Son Dakika
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Fatihteki Sandıkta Oy Veren Kişi Sayısı Sandık Görevlilerinin Sayısından Az

14.05.2023 16:42

Fatihte yalnızca 13 seçmeni bulunan sandıkta 7 kişi oy kullandı. Sandık görevlilerinin de oylarını burada kullanmasıyla sayı 15e yükseldi. Sandıkta kayıtlı olup oy vermeye gelen seçmen sayısı görevlilerin sayısının gerisinde kaldı. Sandık görevlileri geri kalan 6 seçmenin de gelmesi için beklemeye başladı. Mahalledeki vatandaşlar herkesi oy kullanmaya davet ediyor.

Fatih'teki bu sandıkta oy veren kişi sayısı sandık görevlilerinin sayısından az

Fatih'teki 13 seçmenli sandıkta 7 kişi oy kullandı

İSTANBUL - Fatih'te yalnızca 13 seçmeni bulunan sandıkta 7 kişi oy kullandı. 8 sandık görevlisinin de oylarını burada kullanmasıyla sayı 15'e yükseldi. Sandık görevlileri geri kalan 6 seçmenin de gelmesi için beklemeye başladı.

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü'ndeki Mimar Sinan İlkokulu'na sabah saatlerinden itibaren birçok seçmen gelerek oylarını kullandı. Okuldaki 2233 numaralı sandık ise yalnızca 13 kişilik seçmen sayısıyla dikkat çekti. Tahtakale Mahallesi'ndeki 13 seçmenden 7'si sandığa gelerek oylarını kullandı. Sandık başındaki görevlilerin de oy vermesiyle burada kullanılan oy sayısı 15'e yükseldi. Bu şekilde, sandıkta kayıtlı olup oy vermeye gelen seçmen sayısı görevlilerin sayısının gerisinde kalmış oldu. Sandık görevlileri geri kalan 6 seçmenin de gelmesi için beklemeye başladı.

"Herkesi oy kullanmaya davet ediyoruz"

Mahallede esnaflık yaptığını söyleyen Abdurrahim Esen isimli vatandaş, "Burası Süleymaniye Mahallesi, Tahtakale. Türkiye'de en az seçmen olan sandık. Herkesi oy kullanmaya davet ediyoruz. 85 milyonun geleceği, refahı, huzuru için bütün seçmenleri sandığa davet ediyor, herkesin iradesine de saygı duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Fatihteki Sandıkta Oy Veren Kişi Sayısı Sandık Görevlilerinin Sayısından Az - Son Dakika


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