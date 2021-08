Fatima Esmat'tan Bir Girişimcilik Öyküsü 'Auora Amour' - Son Dakika

Auora Amour markasını oluşturmak için gerekli bilgi, cesaret ve yeteneği kendisinde gördüğünü söyleyen Fatima Esmat, "Girişimcilik de zaten kişinin kendi işini kurması, iş hayatına farklı bir yenilik getirmesi, fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmesi değil midir?" dedi. Fatima Esmat "Ama baktığımız zaman farklı fikirler üreten ve başarı merdivenlerini tırmanan insan sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz." diyerek herkesin bir girişimde bulunmak, kendi işinin patronu olmak istediğini ama bunu başaran kişi sayısının az olduğuna değindi.

Fatima Esmat, Girişimciliğin de bir takım püf noktaları olduğunu "İlk olarak hayal kurmak önem taşımaktadır. Her şeyin hayal kurmak ile başladığını gerçeğin hayalin peşinden geldiğini biliyorum. Her şeyin hayal kurmak ile bitmediğini kurulan hayallerin hedefler ile netleştirilmesi gerektiğini de biliyoruz. Hayallerimizi hedeflerimize yönlendiremediğimiz sürece herhangi bir adım atmamızın olanağı yoktur. Hayallerimizin ve hedeflerimizin bir sınırı olmadığının farkında olmalıyız" diyerek açıklamalarda bulundu.

Başarının altın anahtarının çok çalışmaktan geçtiğini belirten Fatima Esmat, çalışmadan bir şey edebilmenin pek mümkün olmadığını elde edilenlerin ise kıymetinin bilinemediğini söyledi. Çalışmadan kimin neyi elde edebildiğini düşünmemiz gerektiğini ifade eden Esmat, "Yaşadığımız bu hayatta hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Yürümek, okumak ve yazmak için harcadığımız çabaları bir düşünün! Hiç birisi kolaylıkla ve kendiliğinden olmadı." dedi.

Şu ana kadar yaptığı her girişimde sabırlı olduğunu, kaybetmekten korkmadığını ifade eden Fatima Esmat, "İnsanların düşmesi, kalkması, başarılı olacağım deyip başarısız olması, sarsılması hepsi olağan şeyler. Bu noktada insan vazgeçmek yerine, durup biraz düşünmeli nerede hata yapıyorum niçin ilerleyemiyorum diye düşünmeli" dedi.

Türkiye'de girişimciliğin yeni yeni farkına varıldığını ama Avrupa ülkelerinde girişimciliğin ders olarak okutulduğuna da değinen Fatima Esmat, "Avrupa'da verilen girişimcilik dersleri, genç öğrencilerin okul hayatından daha çıkmadan iş hayatına atılabilmeleri için bir alt yapı oluşturuyor. Derslerde hazırladıkları projeleri gerçek hayatta uygulama alanı bulan ve bu projelerinden kazanç sağlayan birçok Avrupalı öğrenci ve genç bulunmakta bunun Türkiye'de olmaması için var ise de 4, 5 katına çıkmaması için herhangi bir neden yok. Aslında imkânsız gördüğümüz her şey mümkün bir şeyin değişmesi her şeyin değişmesinin anahtarıdır." Diyerek verilecek iyi bir eğitimin, zihniyet değişikliğine yol açacağını ve geleceği değiştireceğini söyledi. Fatima Esmat, son olarak da "Girişimci bir gençlik için çocukluktan itibaren verilecek eğitimler, ülkelerin de gelişiminde pozitif bir rol oynayacaktır." Sözleri ile eğitimin her alanda olduğu gibi bu alanda da önemli olduğunu vurguladı.