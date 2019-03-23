Son Dakika Haberleri: Fatıma Zehra İhl'de Nevruz Coşkusu

Fatıma Zehra İhl'de Nevruz Coşkusu

5 dakika önce

Adana Sarıçam Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve veliler arasında Nevruz etkinliği düzenlendi.

Fatıma Zehra İhl'de Nevruz Coşkusu, System.String[]
Adana Sarıçam Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen, öğrenci ve veliler arasında Nevruz etkinliği düzenlendi.

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında Tarih Dersi öğretmenleri Beytullah Çelebi, Ziya Yurttaş ve Seher Tarhan Sarpkaya'nın ev sahipliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen Nevruz Şöleni etkinliği öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla kutlandı.

Etkinlik kapsamında okul bahçesinde otağ kuruldu. Türk dünyasına ait yöresel kıyafetlerle programı sunan öğrencilerin oluşturduğu keyifli görüntülerle dikkat çeken tören, Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sümeyya Özdemir'in nevruz ateşini yakmasıyla başladı. Türklerin Ergenekon'dan çıkışını sembolize eden 'örste demir dövme' etkinliği ile devam eden programda, günün anlam ve önemi belirten konuşmalar ve şiirler ile devam etti.

Eğlenceli yarışmalarla gün boyu devam eden etkinlik katılımcıların alkışlarıyla son buldu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

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