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Fatin Rüştü Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na atandı - Son Dakika

Fatin Rüştü Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na atandı

08.07.2021 10:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, görev süresi dolan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş, TMSF üyeliğine ise Yunus Öksüzömer atandı. Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

GÜLAL'IN GÖREV SÜRESİ DOLDU

Önceki başkan Muhiddin Gülal'ın 4 yıllık görev süresi 4 Temmuz'da dolmuştu ve yeni başkan ile ilgili atama kararı bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı
Muhiddin Gülal

FATİH RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?

1968 yılında Rize'de dünyaya gelen Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu oldu.

İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi alan Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi.

Fatin Rüştü Karakaş, 2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı
Fatin Rüştü Karakaş

TMSF'NİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF/Fon), kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve mali özerkliğe sahip bir kuruluştur. TMSF, Başkan ve üyelerden müteşekkil Kurul ile Başkana bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Başkanlık teşkilatından oluşur. TMSF görevini yaparken bağımsızdır.

TMSF görevlerini, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, OHAL kapsamında KHK ile yapılan bazı düzenlemelerin değiştirilerek kabul edilmesine ilişkin 6758 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmektedir.

TMSF'nin fonksiyonlarını mevduat sigortacılığı, banka çözümleme, geri kazanım ve OHAL kapsamında yürütülen kayyımlık faaliyetleri başlıkları altında değerlendirmek ve şu şekilde özetlemek mümkündür:

  • Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi,
  • Fon bankalarının yönetilmesi, mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi,
  • TMSF alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
  • TMSF varlık ve kaynaklarının yönetilmesi,
  • OHAL kapsamında üstlenilen görevlerin yürütülmesi.

TMSF, Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri kapsamında; mevduat sigortacılığına ilişkin politikaların belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması, risklerin ölçülmesi ve yönetilmesi, sektör ve banka riskinin izlenmesi ve Bankacılık Kanunu'nun 130'uncu maddesinde belirtilen gelirlerin tahsil edilmesine yönelik işlemleri yürütmektedir.

Banka Çözümleme Faaliyetleri kapsamında ise; TMSF'ye devredilmiş ve faaliyet izni kaldırılmış bankaları çözümleme çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca erken uyarı sisteminin kurulması, seri ve maliyet etkinliği yüksek çözümleme yöntemlerinin geliştirilmesi de Banka Çözümleme Faaliyetleri arasında yer almaktadır.

TMSF'ye devrolan ve faaliyet izni kaldırılan bankalara aktarılan kaynakların maksimum düzeyde geri kazanımı için gerçekleştirilen işlemler de Geri Kazanım Faaliyetleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında başlayan OHAL süreci ile TMSF'nin yürüttüğü ana faaliyetlere ilave olarak, FETÖ/PDY terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kayyım atanan/atanacak olan şirketlerdeki kayyımlık görev ve yetkileri TMSF'nin görevleri arasına eklenmiştir.

Fatin Rüştü Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Recep Tayyip Erdoğan, Fatin Rüştü Karakaş, cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fatin Rüştü Karakaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TMSF Başkanlığı'na atandı - Son Dakika Ekonomi


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