Fatma ana geleneğini unutmadı, kirmenini bırakmadı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı köyünde Şahin ailesi, geleneklerini sürdürüyor. Atalarından kalma yüzyıllar öncesi ip yapımında kullanılan kirmen ile birlikte yürüyen Fatma Şahin (55) ve Muhittin Şahin'in mutlu yaşamı görenleri kendine hayran bırakıyor.



Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı köyünde yaşayan 32 yıllık evli ve 3 çocukları olan Şahin ailesi, bahçe işlerine giderken eşinin elinde geleneksel ip yapma ürünü olan kirmen ile görenlere nostalji yaşatıyor.



Köylerde kadınların yükünün çok olduğunu ve bu yüzden köylü kadınların çok hamarat olduğunu söyleyen Fatma Şahin, "32 yıllık çok mutlu bir evliliğimiz var. Eşimle bahçeye gidiyorduk. Ben de elimde atalarımızın kullandığı kirmen ile ip eğiriyorum. Yolda hem vakit geçiyorum hem de işimi yapıyorum. Şimdilerde artık kalmadı. Bizler analarımızdan gördüğümüz gelenekleri sürdürüyoruz. Tabi yeni nesil bunları görünce şaşırıyor. 32 yıldır bir kez olsun birbirimizin kalbini kırmadık. Allah bozmasın" dedi. - ADANA