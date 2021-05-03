"Fatma anne" rekora koşuyor - Son Dakika

"Fatma anne" rekora koşuyor

Ayvalık'ın "Fatma Anası" tam kapanma süreci ve Ramazan'da da durmak bilmiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kış mevsimi boyunca binlerce aileye; giyim eşyaları, odun-kömür, sağlık problemleri olan yoksul insanlara her türlü ekonomik katkıyı vermesiyle dikkat çeken Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, tam kapanma süreci ile Ramazan ayında da boş durmuyor.

Ayvalık'ta pek çok aile tarafından "Fatma Anne" olarak nitelendiren Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde süren yardım dağıtımlarında bu yıl adeta yeni bir rekora koşuluyor.

Korona virüs salgınının başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk yılda bağışçılarıyla bütünleşerek 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydeden Fatma Cavlı; "Bunun yanı sıra kanser ile boğuşan hastalarımıza maddi destek, ilaç, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının eğitim masraflarıyla kıyafetleri konularına ağırlık verdik. Pandemi nedeniyle bu yıl en çok da gıda ile sebze ve meyve dağıtımına ağırlık verdik. Elimiz erdiğince de yine bağışçılarımızın destekleriyle de alan el ile veren el arasında görünmeyen manevi köprü kurmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sadece Ramazan ayı başladığından bu yana şu ana kadar bin 500 aileye ulaştıklarını ifade eden Başkan Cavlı, "Biz üyelerimizden aidat bile toplamayan bir derneğiz. Hiç bir gelirimiz de yok. Bizim tek gelirimiz; bize güvenen dostlarımızın emanetlerini, hıyanetle karıştırmadan yerine ulaştırmaktan ibarettir. Bu yıl bize duyulan güven nedeniyle daha da çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaştık. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.

5 kaymakam ve bağışçılara teşekkür etti

Gerçekleştirdikleri faaliyetlerin arasında; engellilere tekerlekli sandalye, evlenecek olan genç çiftlerin ev eşyalarına destek olabilmek, bebeklere ve yatalak hastalara bez, modern hasta yatakları gibi yardımların da bulunduğunu aktaran Fatma Cavlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu çalışmalarımızı Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli olarak gerçekleştiriyoruz. Mesela bize başvuran ihtiyaç sahibi kişilerin isim ve soy isimlerini alıp, Kaymakamlık SYDV ile irtibata geçerek karşılaştırıyor ve ona göre hareket ediyoruz. Biz, kurulduğumuzdan bu yana 5 ayrı kaymakam ile birlikte çalıştık. Bu kaymakamlarımızla hiçbir pürüz yaşamadan koordineli çalışarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bizlere güvenen, yüreklerimizle, yüreklerini birleştiren bağışçılarımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü biz her geçen gün daha çok insanımıza ulaşıyoruz. Bunu da bağışçılarımız sayesinde gerçekleştirebiliyoruz."