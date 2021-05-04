"Fatma anne" rekora koşuyor - Son Dakika

"Fatma anne" rekora koşuyor

04.05.2021 00:57

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kış mevsimi boyunca binlerce aileye; giyim eşyaları, odun-kömür, sağlık problemleri olan yoksul insanlara her türlü ekonomik katkıyı vermesiyle dikkat çeken Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, tam kapanma süreci ile Ramazan ayında da boş durmuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; kış mevsimi boyunca binlerce aileye; giyim eşyaları, odun-kömür, sağlık problemleri olan yoksul insanlara her türlü ekonomik katkıyı vermesiyle dikkat çeken Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, tam kapanma süreci ile Ramazan ayında da boş durmuyor.

Ayvalık'ta pek çok aile tarafından "Fatma Anne" olarak nitelendiren Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde süren yardım dağıtımlarında bu yıl adeta yeni bir rekora koşuluyor.

Korona virüs salgınının başlamasından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk yılda bağışçılarıyla bütünleşerek 3 bin 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını kaydeden Fatma Cavlı; "Bunun yanı sıra kanser ile boğuşan hastalarımıza maddi destek, ilaç, ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının eğitim masraflarıyla kıyafetleri konularına ağırlık verdik. Pandemi nedeniyle bu yıl en çok da gıda ile sebze ve meyve dağıtımına ağırlık verdik. Elimiz erdiğince de yine bağışçılarımızın destekleriyle de alan el ile veren el arasında görünmeyen manevi köprü kurmayı sürdüreceğiz" dedi.

Sadece Ramazan ayı başladığından bu yana şu ana kadar bin 500 aileye ulaştıklarını ifade eden Başkan Cavlı, "Biz üyelerimizden aidat bile toplamayan bir derneğiz. Hiç bir gelirimiz de yok. Bizim tek gelirimiz; bize güvenen dostlarımızın emanetlerini, hıyanetle karıştırmadan yerine ulaştırmaktan ibarettir. Bu yıl bize duyulan güven nedeniyle daha da çok ihtiyaç sahibi insanımıza ulaştık. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.

5 kaymakam ve bağışçılara teşekkür etti

Gerçekleştirdikleri faaliyetlerin arasında; engellilere tekerlekli sandalye, evlenecek olan genç çiftlerin ev eşyalarına destek olabilmek, bebeklere ve yatalak hastalara bez, modern hasta yatakları gibi yardımların da bulunduğunu aktaran Fatma Cavlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu çalışmalarımızı Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli olarak gerçekleştiriyoruz. Mesela bize başvuran ihtiyaç sahibi kişilerin isim ve soy isimlerini alıp, Kaymakamlık SYDV ile irtibata geçerek karşılaştırıyor ve ona göre hareket ediyoruz. Biz, kurulduğumuzdan bu yana 5 ayrı kaymakam ile birlikte çalıştık. Bu kaymakamlarımızla hiçbir pürüz yaşamadan koordineli çalışarak halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar bizlere güvenen, yüreklerimizle, yüreklerini birleştiren bağışçılarımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Çünkü biz her geçen gün daha çok insanımıza ulaşıyoruz. Bunu da bağışçılarımız sayesinde gerçekleştirebiliyoruz." - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Ramazan, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Fatma anne' rekora koşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi CHP oldu Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı Aracı kontrolden çıktı, taktığı emniyet kemeri hayatını kurtardı 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Biri Bizi Gözetliyor'un 06 Alper'inden acı haber! Koronavirüse yenik düştü Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Marketlerde bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirildi         
01:03
West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü West Bromwich Albion taraftarları, Mbaye Diagne'ye sosyal medyada ateş püskürdü         
00:40
Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti         
23:27
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı         
23:11
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı         
16:53
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu         
15:11
5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek 5 milyar liralık destek paketine başvurular başladı! 3 yıl geri ödemesiz 75 bin liraya kadar kredi verilecek         
14:54
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı         
12:51
İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu         
12:01
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 02:15:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Fatma anne" rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement