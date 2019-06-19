Fatma Arık Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor
59 dakika önce
Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Atletizm Kayseri sporcusu Fatma Arık 30.Üniversiade Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) Atletizm Kayseri
sporcusu Fatma Arık 30.Üniversiade Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.
Fatma Arık, 08-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında İtalya
'nın Napoli
kentinde düzenlenecek olan 30.Üniversiade Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı milli atlete katılacağı Dünya Şampiyonasında başarılar dilerken, İstiklal Marşımızı okutacağını ve şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektireceğine inandığını belirtti. - KAYSERİ
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