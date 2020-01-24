Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü oldu - Son Dakika Spor

Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü oldu

6 saat önce

Kayseri TOHM sporcusu Fatma Arslan Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Fatma Arslan, Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye Üçüncüsü oldu, System.String[]

Kayseri TOHM sporcusu Fatma Arslan Ankara'da yapılan Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.


Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası 18 - 23 Ocak Tarihleri arasında Ankara'da yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Fatma Arslan 59 kg'da Türkiye Üçüncüsü oldu.


Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde eden TOHM sporcuları Fatma Arslan ve Nazlıcan Tekel Kayseri'yi ve ülkemizi 3- 7 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Open Turnuvası ve 26 Şubatta İsveç'te yapılacak Başkanlık Kupasında temsil edecekler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye üçüncüsü olan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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