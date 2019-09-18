Fatma Baba'dan single öncesinde düet çalışması

Söz ve müziği Deniz Kara imzasına sahip ''Gökyüzüm'' isimli şarkıya Deniz Kara ile düet yaparak müzik severlerin beğenisine sunan Fatma Baba, single çalışmasından önce yaptığı bu sürpriz çalışmasıyla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Menajerliğini Anıl Medya'nın üstlendiği Fatma Baba, Ekim ayında söz ve müziği sürpriz bir isme ait single çalışmasıyla tüm dijital platformlarda yer alacak. Single çalışmasının paylaşılmasından çok kısa bir zaman sonra da Türkiye Turnesine hazırlanan başarılı sanatçı oldukça heyecanlı.