Son Dakika Haberleri: Fatma Baba'dan single öncesinde düet çalışması
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Fatma Baba'dan single öncesinde düet çalışması

46 dakika önce

Fatma Baba çalışmaları hala devam eden single çalışmasının öncesinde sürpriz bir düet ile müzik severlerin karşısına çıktı.

Fatma Baba'dan single öncesinde düet çalışması, System.String[]

Söz ve müziği Deniz Kara imzasına sahip ''Gökyüzüm'' isimli şarkıya Deniz Kara ile düet yaparak müzik severlerin beğenisine sunan Fatma Baba, single çalışmasından önce yaptığı bu sürpriz çalışmasıyla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Menajerliğini Anıl Medya'nın üstlendiği Fatma Baba, Ekim ayında söz ve müziği sürpriz bir isme ait single çalışmasıyla tüm dijital platformlarda yer alacak. Single çalışmasının paylaşılmasından çok kısa bir zaman sonra da Türkiye Turnesine hazırlanan başarılı sanatçı oldukça heyecanlı.

Deniz Kara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:01 Kaynak: Bültenler
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