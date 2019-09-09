Fatma betül sayan kaya'dan ibb'de işten çıkarılan güvenlikçiye ziyaret

"HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDILAR"

Fatma Betül Sayan Kaya, "Arzu hanımın dört evladı olduğunu biliyorum. Evlatları için mücadele eden, tek başına hayat mücadelesi veren bir hanımefendi olduğunu öğrenmiştim. Bugün ben de Arzu Hanım ve evlatlarını ziyaret etmek istedim. Onların bu haklı mücadelelerinde bir kez daha yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedim. Haksız yere işten çıkartıldılar. Şeref sözü, namus sözü gibi sözler verilen seçim öncesi dönemde verdiler bu sözleri şimdi bu sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

"BU İTHAMLARDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sayan Kaya, "Burada Arzu Hanım gibi onlarca hanımefendi kardeşim, evlatları için çalışan, evlatlarının geleceği için, evlerine ekmek götürmek için çalışan kadınlarımız var. Engelli evladı olan, yüzde 80'in üzerinde babalarımız var, sel felaketinde 50'nin üzerinde insanın hayatını kurtarmış çalışanlarımız var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bütün bunlar bankamatik memuru, bankamatik işçi sözleriyle işten çıkartıldılar. Öncelikle ben bu ithamlardan dolayı da özür dilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Arzu hanım her gün düzenli bir şekilde işe giden ve işini en iyi şekilde, layığıyla yapan bir hanım kardeşimiz. Evlatlarına bakıyor hiçbir şekilde işini aksatmadan. Güçlü bir kadın. Evlatlarına aile reisi olmuş bir kadın ama bankamatik işçi denilerek işinden atılan bir kadın. Öncelikle bu ithamında bütün işten çıkarılan işçi kardeşlerimizi de çok rahatsız ettiğini ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"BİRKAÇ CÜMLELİK BİR MESAJ ÜZERİNE İŞTEN ÇIKARILDIĞIMIZI ÖĞRENDİK"

Arzu Çakır ise, "Fatma hanım sağ olsun. Zahmet edip evimize kadar geldi. Biz pes etmeyeceğiz. Direnişimize devam edeceğiz. O da bunu biliyor. Haksızlık olduğunu biliyor. Tek istediğimiz işimiz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Fatma Hanım da yanımızda olduğunu söylüyor. Sürekli bizi Saraçhane'de ziyarete geliyor. 12 gün bitti bugün 13. Güne giriyor. 28 Ağustos'tan itibaren her gün oradayız. 28'inde ben 18.00'da nöbetimi bitirdim. Üzerimi değiştirdim tam kapıdan dışarıya çıktım mesaj geldi. 'Gereken lüzum üzerine iş haktiniz fes edilmiştir' diye. Birkaç cümlelik bir mesaj üzerine işimizden ayrıldığımızı anladık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten detaylar

-Ailenin detayları

-Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması

-Arzu Çakır'ın konuşması