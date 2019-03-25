Son Dakika Haberleri: Fatma Çalkaya, Hasta Çocuklar İçin Destek İstedi

Fatma Çalkaya, Hasta Çocuklar İçin Destek İstedi

1 saat önce

CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, İzmirli gönüllülerin kurduğu İzmir Hasta Çocuk Evi'ni ziyaret etti.

Fatma Çalkaya, Hasta Çocuklar İçin Destek İstedi, System.String[]
CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, İzmirli gönüllülerin kurduğu İzmir Hasta Çocuk Evi'ni ziyaret etti. Çalkaya, tedavi amacıyla İzmir'e gelen çocuklara ve ailelere herkesin destek olmasını istedi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen hasta çocuklar ve ailelere destek vermek için kurulan İzmir Hasta Çocuk Evi Derneği, kentin değişik noktalarındaki 14 ev ile tedavi için İzmir'e gelen ailelere geçici yuva oluyor. Derneğin Balçova'daki evine giderek çocukları ve aileleri ziyaret eden CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Çalkaya, özellikle sağlıkla ilgili kurulmuş sosyal sorumluluk derneklerine herkesin yardımcı olmasını ve destek vermesini istedi.

Lösemi ve benzer hastalıklar nedeniyle İzmir'deki hastanelere gelen; ancak burada barınma sorunu ile karşılaşan ailelerin desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Fatma Çalkaya "Balçova'da bu şekilde iki ayrı derneğimizin evi var. Koca yürekli gönüllülerimiz ve belediyemizin desteği ile yemek, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Biz Balçova'da bu desteğin daha kurumsal ve daha büyük olması için çalışmalar yapacağız. Sağlık alanındaki yetersizlikler nedeniyle ailelerimiz çok zorluk çekiyor. Çocuklarımızın ve alilerinin bu mücadelesinde onlara destek olmak hepimizin birincil görevi olmalı. Onların moral ve motivasyonlarını canlı tutmaları destek olan insanları da olumlu bir şekilde etkileyecektir. İzmir'in vereceği destek ile tüm Türkiye'ye öncülük edeceğine inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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