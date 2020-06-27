Fatma Çalkaya: "Rektörlük kendi açıklaması ile çelişiyor" - Son Dakika

Fatma Çalkaya: "Rektörlük kendi açıklaması ile çelişiyor"

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının ek ödemelerdeki kesintilere karşı başlattıkları eyleme destek veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Rektörlük kendi açıklaması ile çelişiyor" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanlarının ek ödemelerdeki kesintilere karşı başlattıkları eyleme destek veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Rektörlük kendi açıklaması ile çelişiyor" dedi.

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Eyleme katılma nedenini açıklayan Başkan Çalkaya, "Bu savaşta bizleri koruyan sağlık ordusuna hepimizin minnet ve şükran borcumuz var. Bu ülkenin tüm yetkilileri ve vatandaşları salgının yoğun olduğu günlerde akşam balkonlarına çıkarak sağlık emekçilerini alkışladı. Ben ve tüm Balçova halkı da bu destek eylemine katılarak sağlık emekçilerine olan minnetimizi ifade etmeye çalıştık. Bugün de tamamen yasal olan bir eylemde haklarının yendiğini düşünen sağlık emekçilerine destek olmaya gittim. Salgın günlerinde neden alkış eylemine katıldıysam bugün de aynı duygular ile eylemlerine destek vermeye gittim" diye konuştu.

"Açıklama çelişkilerle dolu"

Akşam saatlerinde 9 Eylül Üniversitesi Başhekimi Semih Küçükgüçlü'nün okuduğu basın açıklamasını eleştiren Başkan Çalkaya, "Nasıl bir mantıkla yazıldığını anlamakta güçlük çektim. Büyük ihtimal ile siyasi baskıyla yazdırılmış ve okutulmuş bir basın açıklaması. Çünkü başhekimin açıklamasının baştan sona çelişkiler ile dolu olduğunu görüyoruz" dedi.

"En iyi çalışan belediyelerin arasında yer alıyoruz"

Başhekimin, pandemi süresince belediyenin Balçova'da yeterli şekilde çalışmadığımızı söylediğini belirten Çalkaya, "Biz bu süreçte Türkiye'de en iyi çalışan ve en iyi çözümler üreten belediyelerin arasında yer alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları kamuoyu da biliyor ve takdirle karşılıyor. Tüm sokaklarımızı, kamu kurumlarını, okulları, camileri, parkları, eczaneleri hatta 9 Eylül Üniversitesi Hastanesini de dezenfekte ettik. İlçe sağlık kurulumuz tarafından belediyemize verilen tüm görevleri de yerine getirdik. Ayrıca her gün bin yaşlı vatandaşımıza sıcak yemek ve erzak götürdük. 450 bin adet maske dağıttık. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Pandemi biriminde çalışan 200 sağlık personeline ve evine gidemediği için ilçemizdeki yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına haftanın belirli günlerinde öğle yemeği ve içme suyu gönderdik. Rektörün ve başhekimin bunların hiçbirinden haberinin olmaması gerçekten düşündürücüdür" diye konuştu. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:18 Kaynak: İHA

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