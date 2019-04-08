Fatma Demir'den Bronz Madalya
1 saat önce
Tunus'un Safakes şehrinde yapılan yarı maratona katılan milli atletlerden Fatma Demir en iyisini koşarak üçüncülüğü aldı.
Tunus
'un Safakes şehrinde yapılan yarı maratona katılan milli atletlerden Fatma Demir
en iyisini koşarak üçüncülüğü aldı.
Tunus'ta yapılan Uluslararası Safakes (Sfax) Yarı Maratonu'nda Türk atletler de yarıştı. Sıcak bir havada yapılan yarışta kadınlarda 1: 17: 07 ile tamamlayan Fatma Demir, en iyi derecesini gerçekleştirerek yarışı üçüncülükle noktaladı. Dilan Atak ise 1: 28: 06 ile altıncı sırada yer aldı.
Erkekler yarışında Ugandalı Michael Kiprop birinci olurken, Ahmet Alkanoğlu 1: 10: 26 koşarak mücadeleyi dokuzuncu olarak tamamladı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:23 Kaynak: DHA
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