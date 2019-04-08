Son Dakika Haberleri: Fatma Demir'den Bronz Madalya

Fatma Demir'den Bronz Madalya

1 saat önce

Tunus'un Safakes şehrinde yapılan yarı maratona katılan milli atletlerden Fatma Demir en iyisini koşarak üçüncülüğü aldı.

Fatma Demir'den Bronz Madalya, System.String[]


Tunus'un  Safakes şehrinde yapılan yarı maratona katılan milli atletlerden Fatma Demir en iyisini koşarak üçüncülüğü aldı.

Tunus'ta yapılan Uluslararası Safakes (Sfax) Yarı Maratonu'nda Türk atletler de yarıştı. Sıcak bir havada yapılan yarışta kadınlarda 1: 17: 07 ile tamamlayan Fatma Demir, en iyi derecesini gerçekleştirerek yarışı üçüncülükle noktaladı. Dilan Atak ise 1: 28: 06 ile altıncı sırada yer aldı.

Erkekler yarışında Ugandalı Michael Kiprop birinci olurken, Ahmet Alkanoğlu 1: 10: 26 koşarak mücadeleyi dokuzuncu olarak tamamladı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:23 Kaynak: DHA

Tunus, Fatma Demir, Spor
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