Son Dakika Haberleri: Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü
Son Dakika Magazin Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü

Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü

7 saat önce

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü.

Fatma Girik, 2 ay tedavinin ardından Bodrum'a döndü, System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 2 aylık tedavisinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evine döndü. Girik, evine gelir gelmez hasta yatağındaki annesi Münevver Girik ile hasret giderdi.


Yaklaşık 2 ay önce rahatsızlığından dolayı gittiği Ankara'da tedavi gören Fatma Girik yürümekte zorluk çektiği için 1 ay süreyle fizik tedavi gördü. Tedavinin ardından bir süre İstanbul'a giden ünlü sanatçı, 2 ayın sonunda Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evine döndü. Usta sanatçının evinde beslediği köpekleri Girik'i görür görmez üzerine atladı. Önce köpeklerini seven Girik, daha sonra 2 kişinin koluna girmesiyle birlikte hasta olan annesi Münevver Girik'in yanına giderek özlem giderdi. Anne, kız bir müddet sarıldıktan sonra uzun süre bir birlerine baktı. Hasret gözyaşları döken Girik, bir an olsun annesinin yanından ayrılmadı.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Girik, "Ayaklarımda bir şey yok. Kafamdan ameliyat olduğum için yürümemde sıkıntı var. Şimdilik iyiyim. 2 ay oldu gideli, yazın gittim kışın geldim evime" dedi. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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