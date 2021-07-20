Fatma Girik, Bodrum'da hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, dün akşam Torba Mahallesi'ndeki evinde yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırıldı. Girik'in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedaviye alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

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