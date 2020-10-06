Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik evinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik'in paylaştığı fotoğrafında neşeli hali dikkati çekti.

Evindeki kanepede dinlendiği görülen Girik'in yanında kardeşi Günay Girik ve oyuncu Sinem Karanfil'in de olduğu görüldü.

Sinem Karanfil'in bir sinema filminde de birlikte rol aldığı Girik'e moral ziyareti yaptığı bildirildi. Girik'in sosyal medya hesabından paylaşılan bu fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.