Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı
7 saat önce
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı.
Yürüme güçlüğü şikayetiyle Ankara'da iki ay tedavi görerek Bodrum Torba'daki evine dönen 76 yaşındaki ünlü oyuncu Fatma Girik, kardeşi Günay Girik ile birlikte motosiklet gezintisi yaptı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Girik, Torba sahilinde kısa bir tur attıktan sonra evine döndü. - MUĞLA
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