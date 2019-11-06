Son Dakika Haberleri: Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı
Son Dakika Magazin Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı

Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı

7 saat önce

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı.

Fatma Girik Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı, System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum sokaklarında motosiklet turu attı.


Yürüme güçlüğü şikayetiyle Ankara'da iki ay tedavi görerek Bodrum Torba'daki evine dönen 76 yaşındaki ünlü oyuncu Fatma Girik, kardeşi Günay Girik ile birlikte motosiklet gezintisi yaptı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Girik, Torba sahilinde kısa bir tur attıktan sonra evine döndü. - MUĞLA

Fatma Girik, Ankara, Bodrum, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:18 Kaynak: İHA
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