Başkan Aras'tan Fatma Girik'e doğum günü ziyareti
12.12.2020 14:58
BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik'i 78'inci doğum gününde ziyaret etti.
BODRUM Belediye Başkanı Ahmet Aras
, Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik
'i 78'inci doğum gününde ziyaret etti.
Ünlü oyuncu Fatma Girik'in Torba Mahallesi'ndeki evinde gerçekleşen ziyarette Başkan Aras'a, Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya eşlik etti. Koronavirüs salgını tedbirlerine uyularak gerçekleşen ziyarette Başkan Aras, Fatma Girik'e çiçek vererek doğum gününü kutladı. Başkan Aras, "Bugün 12 Aralık, sevgili Fatma Girik'in, Torbalı hemşerimizin doğum günü. Biz de kendisini ziyarete geldik. Bir isteği, arzusu var mı, onu öğrenmeye geldik. Sevgili Fatma Girik'le hem eskilerden hem günümüzden çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine sağlıklı nice uzun ömürler diledik. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlara her zaman sahip çıkmalıyız. Onların yanında olduğumuzu her zaman göstermeliyiz diye düşünüyorum" dedi.
- Muğla
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