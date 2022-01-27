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Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş! - Son Dakika

Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!

27.01.2022 12:07
Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş!

Pazartesi günü COVID-19'a bağlı zatürre nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yeşilçam efsanesi Fatma Girik için ilk tören saat 10.00'da 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Şişli Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Sonrasında ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Girik, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a nakledilecek.

Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek anma töreni öncesi naaşı, sevenleri eşliğinde salona getirildi.

"SABAH YEDİDE KALKIP İŞÇİLERLE YOL YIKAMAYA GİDERDİ"

Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti" dedi.

"SÖZLERİN BİTTİĞİ ANDAYIZ"

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, çok üzgün olduklarını belirterek "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"GİRİK'LE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Şişli Belediyesi eski başkanımız ve ülkemiz sinemasının duayen oyuncularından dev bir sanatçıya veda etmek için bir araya geldik. Fatma Girik'in zamansız gidişiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Fatma Girik benim için çok önemli bir isimdi. Belediye başkanlığı döneminde kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir onur duydum. 1994 seçimlerinde 1.5 ay boyunca sabah 07:00'den akşam 01:00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık. Usta sanatçılığı ve toplumsal içerikli filmleri ile milyonların gönlünde taht kurmuş bir isimdir" ifadelerini kullandı.

DOSTLARI FATMA GİRİK'İ ANLATTI

Hülya Koçyiğit yakın arkadaşına gözyaşlarıyla veda etti: "Ne söylesem yetersiz benim için, Türk sinemasının çok büyük starı ama benim canım arkadaşım. 50 yıllık paylaşımımız var acı çok büyük. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. O filmleriyle hiçbir zaman ölmeyecek Türk halkının kalbinde yaşayacak."

Ediz Hun Fatma Girik'in ardından şunları söyledi: "Kitaplar yetmez Fatma'yı anlatmaya 58 yıldır beraberiz… Son derece dürüst mert bir hanımefendiydi. Çok büyük bir kayıp Türk Sineması için…Dürüsttü, mertti, çıkar peşinde hiç koşmadı. Tolstoy'un bir sözü var: 'İnsanın gerçek gücü sıçrayışta değil, sarsılmaz duruşundadır.' Böyle mert bir kadındı. En yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugünlere geldi. Yokluğu Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır."

Nuri Alço ise "Sadece sinemanın değil Türkiye'nin en sevilen isimlerinden. Birçok filmde rol aldık. Fatma bambaşkaydı hep garibanın, fakirin yanında yer alan bir insandı…" dedi.

"HALKIN SANATÇISIYDI"

Fatma Girik'in menajeri Bircan Usallı Silan, Fatma Girik'in ardından duygularını dile getirdi:

"Olayı öğrendiğim gün vurgun yemişe döndüm.Fatma Girik benim için mavi direnişti. Gözlerine küçük bir kız çocuğunu da bir anneyi de… O kadar kapsamlı bir kadındı ki ne desem az… Aşkın en güzelini de yaşadı filmlerin en güzelinde de oynadı. Film yapma hayali vardı. En son hayali Suna Kıraç'ın hayatını oynamak istiyordu. Onun hayatı Fatma Girik'e çok yakındı kısmet olmadı.

Biz Fatma Girik'i filmleriyle değil hayata tutunuşuyla, Atatürk aşkıyla seviyoruz. Onun için milli bayramlar inanılmaz önemliydi. Atatürk benim her şeyimdi, olmazsa olmazım derdi. Fatma Girik'i insan olarak daha fazla bağrımıza bastık. Yaklaşık 10 yıldır hiçbir şey yapmıyordu ama 10 yıldır ona karşı saygımız sevgimiz hiç azalmadı.

Halkın sanatçısıydı. En kıymetli eşyası minicik bir küpesi vardı. Hayvanlara olan aşkı çok başkaydı."

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Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ediz Hun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatma Girik'e veda! Dostları menekşe gözlü yıldızı anlatı: Zamansız bir gidiş! - Son Dakika
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