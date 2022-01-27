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Fatma Girik için Cemal Reşit Rey'de tören - Son Dakika

Fatma Girik için Cemal Reşit Rey'de tören

27.01.2022 13:59
Fatma Girik için Cemal Reşit Rey'de tören

HAYATINI kaybeden oyuncu, senarist, yapımcı, eski belediye başkanı, Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

HAYATINI kaybeden oyuncu, senarist, yapımcı, eski belediye başkanı, Fatma Girik için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.

1942 yılında İstanbul'da doğan Fatma Girik(79), kovide bağlı gelişen zatürre nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle 24 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam oyuncusu için bugün sevenlerinin, yakınlarının ve siyasetçilerin katıldığı tören düzenlendi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törene, Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı, Fatma Girik'in kardeşi Giray Girik, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Nur Sürer ve Nuri Alço'nun da aralarında olduğu çok sayıda oyuncu, yönetmen ve sinema dünyasından isimler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin gibi siyasetçiler ve çok sayıda seveni katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na Fatma Girik'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı İBB'ye bağlı zabıta ekiplerince omuzlarda taşınarak getirildi. Fatma Girik için hazırlanan kısa video gösterimi yapıldı. Oyuncunun sevenleri sahnede tek tek konuşma yaptı. Ediz Hun kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Fatma Girik'in naaşının önünde eğilerek Girik'in tabutuna kafasını yasladı, gözyaşlarını tutamadı. Yönetmen Ümit Efekan kürsüde Fatma Girik ile telefon konuşması gerçekleştirdiği bir piyesi canlandırdı. Yapılan konuşmaların ardından Fatma Girik'in naaşı cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

"MANEN İÇİMİZDE YAŞATTIĞIMIZ SÜRECEK EMİNİM YAŞAYACAKTIR"

Fatma Girik'in menajeri Bircan Usallı Silan "Belediye Başkanlığı döneminden beri çok yakın dostum, ablam, yol arkadaşım ailemizin bir parçası bütün yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıydı. O insan olmayı seçti. Şan şöhret hiçbir şey değil. Bizler onu madden kaybettik ama manen içimizde yaşattığımız sürece eminim yaşayacak" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ALLAH'A AYNI ANDA CANIMIZI ALSIN DİYE DUA EDERDİM"Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turanlı "Bu dünyaya gözümü açtığımdan beri yanımda hep 3 kadın vardı. Annem, anneannem ve Fatma anne. Bana hep bir anne oldu. Çocukluğumdan beri Allah'a hep canımızı aynı anda alsın diye dua ederdim. Maalesef kabul olmadı annem hakkını helal et" diye konuştu.

"TÜRK SİNEMASI DEYİNCE AKLA İLK O GELİR"Hülya Koçyiğit "Gözler insanın kalbinin aynasıdır derler ya o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl, sevgi ve iyilikle bakar. Türk Sineması deyince hepimizin aklına ilk o gelir. Seni çok özleyeceğiz Fatma çok çok özleyeceğiz" dedi.

"RÖPORTAJ İÇİN BULUŞACAKTIK, NE YAZIK Kİ BU BULUŞMA GERÇEKLEŞEMEDİ"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Tabiri caizse Türk Sineması'nı Fatma Girik'siz anlatamayız, tarif edemeyiz. İBB olarak tam da şu anda güzel bir kitabın hazırlığındayız. Fatma Girik'le kitap için bir röportaj yapılacaktı. Ben de açıkçası kitabı hazırlayan arkadaşlara kendisiyle buluşmayı istediğimi söylemiştim. Ne yazık ki bu buluşma gerçekleşemedi böyle buluştuk" dedi.


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Kaynak: DHA

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