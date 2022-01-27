Fatma Girik için Şişli Belediyesi'nde tören - Son Dakika

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle pazartesi günü hayatını kaybeden sinema sanatçısı Fatma Girik için 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi. Fatma Girik'in Türk Bayrağına sarılı tabutu Şişli Belediyesi salonuna getirildi. Törene, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Fatma Ahu Turanlı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.

"ŞİŞLİ'YE ÇOK EMEK VERDİ"

Manevi kızı Fatma Ahu Turanlı "Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Şişli Belediye başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi" dedi.

"FATMA GİRİK'İN ADININ VERİLDİĞİ KIZ YURDUNU AÇACAKTI"Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik "Diyecek bir şey bulamıyorum. Ama biz daha önceden Şişli'de ablamın adının verildiği kız yurdunun açılışını Muammer Keskin ile planlamıştık. Çok hoşuna gitmişti. Bu toplantı olacaktı zaten. O bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen şu anda da görüyordur. En mutlu olduğu gün bugün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"KIYMETLİ İSMİ EBEDİYEN YAŞAYACAK"Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin "Fatma Girik Şişli'miz için bir değerdir. Büyük bir şanstır. Şişli'de toplumdan yana pek çok hizmette, kurumda, yapıda tartışmasız bir emeği var. Kız yurdumuz ve kreşimiz Fatma Girik adıyla hizmet sunmaya devam etmektedir. Kıymetli ismi ebediyen Şişli'de yaşamaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından helallik alındı. Daha sonra da ikinci törenin yapılacağı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na götürüldü.

- İstanbul