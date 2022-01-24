Fatma Girik'in vefatı Bodrum'u üzüntüye boğdu - Son Dakika

İstanbul'da hayatını kaybeden Fatma Girik'in vefatı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki komşularını üzüntüye boğdu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik'in vefatı, uzun yıllar yaşadığı Bodrum'da da büyük üzüntüye neden oldu. Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki komşuları ve sevenleri duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Torba Mahalle Muhtarı Suat Kaya, Fatma Girik'in Bodrum'u, Torba'yı çok sevdiğini dile getirerek, " Türkiye'nin sevilen sayılan sanatçılarından Fatma ablamızı, Fatma Girik'i kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Sevilen bir ablamızdı Torba'da. 30 seneden beri Torba'da yaşıyordu. Torba'yı çok severdi, Bodrum'u çok severdi. Torba olarak çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Girik'in evinin yakınında market işleten 41 yaşındaki Hüseyin Şeker, çocukluğundan bu yana usta oyuncuyu tanıdığını dile getirerek "Bütün Türkiye'nin, bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Torba'da Fatma Hanım'ın komşusuyum, aynı zamanda esnafım. Gerçekten çok üzüldük. İnanır mısınız o kadar iyi, içten, samimi, iyi yürekli, her geçtiğinde selam veren, hal hatır soran birisiydi. Hepimiz çok üzgünüz gerçekten" dedi.

Torba Mahallesi'nde yaşayan Kaptan Adnan Mermer de, "Her sabah burada yürürdü, görürdük kendisini. Torba'nın ablasıydı. Hepimizin ablasıydı. Ben 10 yıldan fazla tanıyorum. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Çok büyük kayıp" diye konuştu.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/ İHA)