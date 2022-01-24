FATMA GİRİK'İN YEĞENİ AHU TURANLI: İYİLEŞİP BODRUMA DÖNMEK İSTİYORDU - Son Dakika

FATMA Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, 'İyileşip bodruma dönmek istiyordu. Maalesef şimdi cenazesini Bodrum'a götüreceğim" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik (79) bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede Covid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Girik'in yeğeni Ahu Turanlı, 'Çok üzgünüz. Açıkçası ben annemi kaybettim. Ana Türkiye büyük bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. 6 aydır solunum sıkıntısı başlamıştı. Maalesef bugün saat 06.00 civarında vefat etti. İki haftadır bu hastanede yatıyordu. Son 2-3 gün yoğun bakıma aldılar. Solunumunda güçlük olduğu için konuşmada da zorluk çekiyordu. Başka bir sıkıntısı yoktu" dedi.