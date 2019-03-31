Fatma Girik Oyunu Kullanıp Memduh Ün'ün Mezarını Ziyarete Gitti
23 dakika önce
YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Fatma Girik, Bodrum'da oyunu kullandı.
YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Fatma Girik
, Bodrum
'da oyunu kullandı. Fatma Girik, daha sonra hayat arkadaşı Memduh Ün
'ün mezarını ziyaret ederek dua etti.
Şubat ayında hidrosefali nedeniyle İstanbul
'da geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Fatma Girik, dün akşam havayoluyla Bodrum'a geldi. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, bugün oyunu kullanmak için sandığa geldi. 1313 numaralı sandıkta oyunu kullanan ve "Herşey güzel olacak" diyen Girik, oyuna sahip çıkmak için İstanbul'dan Bodrum'a geldiğini belirtti. Yakınlarının yardımıyla yürüyen Fatma Girik'e, oy kullandığı sırada bazı vatandaşlar, alkışlarla destek verdi. Fatma Girik, daha sonra merhum hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek, dua etti.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
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