Fatma Girik Sağlık Kontrolünden Geçirildi
1 saat önce
Ünlü oyuncu Fatma Girik, Bodrum ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ünlü oyuncu Fatma Girik
, Bodrum
ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Torba Mahallesi'ndeki evinden 112 Acil Servis
ekibi tarafından ambulansa alınan Girik, Bodrum Devlet Hastanesine getirildi.
Acil servisten giriş yapan Girik, gazetecilerin "İyi görünüyorsunuz" demesi üzerine, "Sahi mi? Ama bende bir arıza var ki buradayım. Bugün kontrol amacıyla geldim." dedi.
Ünlü oyuncunun sedyeyle hastaneye girişi sırasında, neşeli olduğu görüldü.
Torba Mahallesi'ndeki evinde 5 Şubat'ta düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede Fatma Girik'e grip tanısı konulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:48 Kaynak: AA
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