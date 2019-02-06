Fatma Girik'ten Sevindirici Haber
54 dakika önce
Fatma Girik'ten sevindirici haberMUĞLA - Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Fatma Girik
'ten sevindirici haber
MUĞLA - Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, Bodrum
'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Girik yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulasla evine götürüldü.
Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, evinde öğle saatlerinde fenalaşarak düştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine Girik'in evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalede usta oyuncunun zatürre başlangıcı olduğu anlaşıldı. Hastanede müşahede altına alınan Girik, evde dengesini kaybederek rahatsızlandığını ifade etti. Usta oyuncunun bir süre hastanede müşade altında kaldıktan sonra ambulansla tekrar evine götürüldü. Girik'in halsiz olduğu ve konuşamadığı ise dikkatlerden kaçmadı.
Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:19 Kaynak: İHA
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