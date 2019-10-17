Fatma Hanımı bilezik de mutlu etmedi!

Fatma Hanım, borçlarını kapatabilmek için Dilek'ten 1 bilezik ve 3 çeyrek altını kendisine vermesini istemişti. Dilek, 1 tane çeyrek altını vermek istediği sırada sert bir reddedilişle karşı karşıya kalmıştı. Dilek bu bölümde, kaynanasının istediği bileziği ona hediye etti. Fatma Hanım bu hediyeyi surat asarak kabul etti. Kaynanalar odasında da bu asık suratı eleştiri konusu oldu. Fatma Hanım ısrarla borçlarını kapatmaya yetmediğini üstüne basa basa bir kez daha anlattı. Fatih Bey bu olayı gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Gelin ve kaynananın tartışmasına diğer gelin ve kaynanalar da katıldı...



