Fatma Kılıç, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatma Kılıç, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Fatma Kılıç, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

7 saat önce

Hak Sen Konfederasyonu Kadın Komisyonu Erzurum İl Başkanı Fatma Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Fatma Kılıç, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, System.String[]

Hak Sen Konfederasyonu Kadın Komisyonu Erzurum İl Başkanı Fatma Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Bir insanı dünyaya getiren, onu yaşama hazırlayan, insan olmayı öğreten kadınlarımızın toplumu oluşturan ailenin temel taşı olduğunu belirten Fatma Kılıç, "Dünyaya getirdiği çocuğun birey olarak milli, manevi ve insani değerleri kazanmasında, topluma yararlı bir birey olarak yetişmesinde birinci derece rol almaktadır.


Zekası, zarafeti, çalışkanlığı ve azmi ile tarihten günümüze kadar varlıklarını ve desteklerini hayatımızın her alanında hissettiğimiz, hayatımıza değer katan kadınlarımızın, başta ekonomik, sosyal, siyasal ve sendikal alanlar olmak üzere hayatın her alanında fırsat eşitliğinden yararlanması gerekmektedir" dedi.


Ülkemizdeki insan hakları ve demokrasinin gelişmesi, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması, kadına yönelik şiddettin engellenmesinin de ancak kadınların hak ettikleri değeri kazanmasıyla mümkün olacağını dile getiren Kılıç açıklamasında şunları kaydetti;


"Sevgiyle kuşatılmış daha güzel ve yaşanılır bir dünya özlemiyle mücadele eden ve bu mücadelede yaşamını yitiren tüm emekçi kadınlarımızı sevgi ve şükran duygularımızla anıyor, demokratik, laik kadın-erkek eşitliğinin esas olduğu ve şiddetin son bulduğu bir Türkiye ve Dünya dileğiyle yaşamımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati bizlere karşılık beklemeden veren tüm kadınlarımıza saygılarımızı sunuyor, bu anlamlı günlerini kutluyoruz." - ERZURUM

Erzurum, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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