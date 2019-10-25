Son Dakika Haberleri: Fatma Köşger, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Fatma Köşger, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti

Fatma Köşger, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti

51 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Germencik ilçesinde Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.

Fatma Köşger, Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, Germencik ilçesinde Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezi'ni ziyaret etti.

Fatma Köşger, eski AK Parti Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, Aymelek Dernek Başkanı Yurdagül Altınbaş ve Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ın eşi Sevdağ Işık'la Aymelek Yaşlı Hizmet Merkezine gitti.

Merkezin sorumlusu Ayşe Ünal'dan bilgi alan ziyaretçiler, yaşlılarla bir araya geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Altınbaş, derneğe bağlı ikinci merkezin Germencik'te olduğunu söyledi.

Ünal da "Bundan sonra her mahallemizde yapacağımız çalışmalarda yaşlılarımızı almaya başlayacağız. Gönüllü olarak şimdilik içeride 10 arkadaşımız var. Sahada çalışma yapanlarla birlikte 30 kişiyiz. Tek tek evleri dolaşıyoruz. Yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Evimizle ilgili bilgileri aktarıyoruz. Gelmek isteyen büyüklerimizi gidip alıp burada güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Selim Köşger, Ayhan Işık, Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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