Fatma Mavi'nin amcası konuştu - Son Dakika

Bahçelievler 'de evinde Ergin A. tarafından önce boğulan sonra da benzin dökülerek yakılan Fatma Mavi'nin amcası konuştu. Cinayet haberini bu sabah öğrendiklerini ifade eden amca, cinayetin canice işlendiğini söyledi. Fatma Mavi'nin Karaman 'da defnedileceği öğrenildi.

Bahçelievler'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında patlama oldu. Medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma yapan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mavi'nin en son Ergin A'yla görüştüğünü belirledi. Gözaltına alınan Ergin A'nın, tartıştığı Fatma Mavi'yi önce boğduğunu daha sonra da benzin alıp yaktığını söylediği öğrenildi. Fatma Mavi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mavi'nin ailesi bugün cenazeyi teslim almak için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazeyi teslim almayı bekleyenler arasında olan Fatma Mavi'nin amcası Mehmet Mavi, "Az önce aldık haberi, biz kaza biliyorduk. Canice bir olay olmuş. Boğulmalar, yakmalar. Psikopat mıdır nedir? Cenaze Karaman'a gidecek." dedi. Fatma Mavi'nin akrabası olan Süleyman Yeşiltaş ise Fatma'nın 2 yıldır İstanbul'da yaşadığını söyledi. Fatma Mavi'nin Karaman'da defnedileceği öğrenildi.

- İstanbul