GAZİANTEP - Fatma nine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İslahiye'ye gelişini anlattı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, 10 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü geldiği İslahiye Fevzipaşa Garı'nda gördüğünü söyledi.

İslahiye'nin Türkbahçe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 6 çocuğu, 38 torunu, 5 de torununun çocuğu bulunan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü trenle geldiği Fevzipaşa Garı'nda gördüğü dönemi anlattı.

Atatürk'ü gördüğünde tahminen 10 yaşında olduğunu belirten Fatma nine, trenin Fevzipaşa Garı'nda yaklaşık 2 saat mola verdiğini belirterek, "Atatürk'ü, tren vagonunda, cam kenarında, omzundan yukarısını gördüm. Fevzipaşa, o gün çok kalabalıktı. Atatürk, trenden inmedi. Camdan dışarı baktı, vatandaşa el salladı. Gözleri aynı fotoğraflardaki gibi ok ok idi." diye konuştu.

O tarihlerde kalabalıkta Atatürk'ü görebilmek için boyu yetişmeyince ayağının altına büyükçe bir taş koyup üzerine çıkarak trende gördüğünü kaydeden Fatma nine, İsmet İnönü'yü de gördüğünü, her ikisine de rahmet dilediğini kaydetti.