Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular - Son Dakika
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Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular

28.04.2022 20:21

Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular Köyde kızıyla birlikte yalnız yaşayan Fatma nine, buğdayını kurutanların bulunup cezalandırılmasını istediOSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kızıyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Fatma Düldül'e ait 5 dönüm ekili buğday tarlası,...

Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular

Köyde kızıyla birlikte yalnız yaşayan Fatma nine, buğdayını kurutanların bulunup cezalandırılmasını istedi

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kızıyla birlikte yaşayan 85 yaşındaki Fatma Düldül'e ait 5 dönüm ekili buğday tarlası, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tarım ilacı sıkılarak kurutuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigün Köyü Fakılar mevkiinde bulunan 5 dönüm tarlaya her yıl buğday ekip, tarladan aldığı mahsulle yıl boyunca ihtiyacını karşılayan 85 yaşındaki Fatma Düldül'ün tarlaya ektiği buğday, bu yıl kimliği belirsiz kişi yada kişilerle tarım ilacı zehri sıkılarak kurutuldu. Gece saatlerinde meydana gelen olayda sabah tarlasına bakan Fatma nine buğdayının kuruduğunu görünce şok yaşadı. Durumu önce jandarmaya sonra ilçe tarıma bildiren Fatma ninenin kızı Hayriye Düldül, tarlanın zehir sıkılarak kurutulduğuna dair tutanak tutturup şikayetçi oldu.

"Bunu yapan Allah'ından bulsun" diyen 85 yaşındaki Fatma Düldül "Bu adamların bulunmasını istiyorum. Tarlama zehir sıkmışlar. Ben devletime sığınıyorum" dedi.

Ayşe ninenin birlikte yaşadığı kızı Hayriye Düldül ise "Sadece 5 dönüm tarlamız var. Kaç yıldır annemle beraber buraya buğday ekiyoruz ve buradan aldığımız buğdayı yiyoruz. Bunu en yakınlarımız yaptı onlardan şüpheleniyorum. Ben bu buğdaya zehir sıkanların bulunmasını istiyorum. Bu buğdayı böyle kurutanlar inşallah kendiler bundan beter olur" şeklinde konuştu.

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Osmaniye, Kadirli, Buğday, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatma ninenin buğday tarlasını zehir sıkarak kuruttular - Son Dakika


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