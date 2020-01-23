Fatma ninenin vasiyetini Ülkü Ocakları yerine getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatma ninenin vasiyetini Ülkü Ocakları yerine getirdi - Son Dakika

Fatma ninenin vasiyetini Ülkü Ocakları yerine getirdi

6 saat önce

Antalya'da yalnız yaşayan ve "Eğer bana bir şey olursa, Ülkü Ocaklarına haber verin.

Fatma ninenin vasiyetini Ülkü Ocakları yerine getirdi, System.String[]

Antalya'da yalnız yaşayan ve "Eğer bana bir şey olursa, Ülkü Ocaklarına haber verin. Onlar gereğini yapar" diye vasiyet eden Fatma Türkiş 72 yaşında hayatını kaybetti. Türkiş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Milletvekili Abdurrahman Başkan, Fatma Türkiş'in hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Yalnız başına yaşayan Fatma Türkiş, Ülkü Ocaklarında bulunan evlatlarına sık sık yemekler yaparak onları öz evladından ayırmamıştır. Koca Kurt Fatma Anne vefat etmeden önce vasiyetinde 'Eğer bana bir şey olursa, Ülkü Ocaklarına haber verin. Onlar gereğini yapar' diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan sevgisini ve güvenini göstermiştir. Haberi alan Ülkü Ocakları Başkanımız ve gençlerimiz Fatma Annemize karşı son görevlerini gerçekleştirmiştir. Mekanın cennet olsun, koca kurt" dedi.


Cenaze Töreninde MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun, MHP Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Ünsal Yılmaz ve partililer hazır bulundu. - ANTALYA

Antalya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:22 Kaynak: İHA
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