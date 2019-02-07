Fatma Şahin, 5 Yıllık Projelerini Anlattı

Fatma Şahin, 5 yıllık projelerini anlattıGAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha aday olan ve halihazırda bu görevde bulunan Fatma Şahin, 5 yıllık dönemde yaptıklarını ve seçildiği takdirde yapacaklarını anlattı.

Fatma Şahin, 5 yıllık projelerini anlattı



GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir dönem daha aday olan ve halihazırda bu görevde bulunan Fatma Şahin, 5 yıllık dönemde yaptıklarını ve seçildiği takdirde yapacaklarını anlattı.

Projelerini detaylarıyla anlatan Şahin, "Antep'i Gazi dedelerimizin ve şehitlerimizin anısına yakışan bir kent yapmaya devam etmek istiyoruz. Gaziantep öyle bir kent olacak ki, başka kentlere göç eden hemşehrilerimiz geri dönmek için can atacaklar" dedi.

Kurucusu olduğu AK Parti bünyesinde pek çok görev üstlenen ve son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti adayı olarak göreve talip olduğunu, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen lansman toplantısına, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile AK Parti ve MHP'nin Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanları, Gaziantep iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 800'e yakın Gaziantepli katıldı. Amacının, doğup, büyüdüğü ve yaşamını borçlu olduğu Gaziantep'e hizmet etmek olduğunu anlatan Şahin, ilk olarak 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen icraatları özetledi. Kendisine destek olan hemşehrilerine teşekkür eden Şahin, "Gerek bana destek olan siz değerli hemşehrilerime, gerekse çalışmalarımızı takip eden, inceleyen ve bizlere yol göstererek çalışmaya devam etmemiz için cesaretlendiren Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye karşı sorumluluklarımız var. Yaptıklarımızı yeterli bulmaya hakkımız yok, hep daha fazlasını başarmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde imar ve nazım planlarını hazırladıklarını dile getiren Şahin, Gaziantep'in 2040 yılına kadar öngörülen ulaşım gereksinimlerine göre ulaşım nazım planını tamamlayarak yeni dönemde yaşama geçireceklerini belirtti.

Şahin, Gaziantep, ülkemiz için çok önemli merkezlerden birisidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve sportif yaşamına katkıları çok büyüktür. Kentimiz, bir sanayi merkezi olarak dünya çapında rekabet gücü yüksek sektörel firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Daha yüksek katma değer üretmek için kentimizdeki yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz, yatay kentleşme ile daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. Gaziantep, tarihi, kültürü ve sosyal zenginliği ile yine ülkemize çok değerli katkılar sağlamaktadır. Lezzetlerimiz zaten başlı başına geliştirilmeyi hak ediyor. Kentimizin hak ettiği gurme kültürü ve turizminden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Sporda, sanatta yine hak ettiğimiz yere gelmek zorundayız. Gençlerimiz için yapacağımız çok şey var bu anlamda. Tarım ve gıda sektörlerini yeni OSB'de buluşturacağız. Yeni dünyada gıda en önemli şey, bu nedenle verimli alanlarımızı, su kaynaklarımızı korumak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

Yaptığı sunumda, enerji üretiminden kentsel düzenlemelere, alt yapıdan trafiğe, su ve kanalizasyondan kültürel çalışmalara kadar çok geniş bir alandaki projelerini tek tek anlatan Fatma Şahin, hemşehrilerinden bir dönem daha oy istediğini ve amacının daha güzel, gelişmiş bir Gaziantep bırakmak olduğunu dile getirdi. Hedefleri konusunda tüm birikimini harekete geçirdiğini dile getiren Şahin, "Antep'i Gazi dedelerimizin ve şehitlerimizin anısına yakışan bir kent yapmaya devam etmek istiyoruz. Gaziantep öyle bir kent olacak ki, başka kentlere göç eden hemşehrilerimiz de geri gelmek için can atacaklar" diye konuştu.

Projelerin lansmanından sonra basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Şahin, lansmana katılan Gaziantepli iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sohbet etti.

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