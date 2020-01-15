Fatma Şahin: "Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatma Şahin: 'Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz' - Son Dakika

Fatma Şahin: "Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz"

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

Fatma Şahin: Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz

Ankara Ticaret Odası, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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