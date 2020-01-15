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Fatma Şahin: "Akıllı şehirlerin, insanın yaşamına dokunması için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz"
7 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.
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