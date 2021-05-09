Fatma Şahin anneler için Kutsi ile düet yaptı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şarkılarıyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Kutsi'yle Anneler Günü mini konser verdi. Sanatçının "Annem" adlı yeni parçasıyla duygu dolu anlar yaşandı.

Sözü ve müziği Kutsi'ye ait olan "Annem" isimli yeni eserine Anneler Günü dolayısıyla eşlik eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parçada geçen anlam dolu sözleri okurken hem duygulandı hem de duygulandırdı. Botanik Bahçesi'nde yeşillikler içinde sade bir ortamda Kutsi ile bir araya gelen Başkan Şahin, Anneler Günü dolayısıyla çiçek dağıtımı ve şiir okuma etkinliğiyle başlattığı kutlama programını anneleri duru bir şekilde anlatan Kutsi'nin yeni bestesiyle sürdürdü. Mini konserin sonunda Gaziantep'te final yapan "Benim Adım Melek" dizisinin de aynı zamanda başrol oyuncusu olan Kutsi, Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. - GAZİANTEP