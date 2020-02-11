Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi - Son Dakika
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Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi

7 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antarktika yolculuğunda Şili'nin Puerto Williams şehrinde bir mesaj yayınladı.

Fatma Şahin, Antarktika yolunda müjdeyi verdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antarktika yolculuğunda Şili'nin Puerto Williams şehrinde bir mesaj yayınladı.


Şahin, mesajda bilim için önemli çalışmalar yapılacağını vurguladı. Fatma Şahin, bilim alanında yapılan yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'la Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin Gaziantep'te yapılacağının müjdesini verdi.


Antarktika bilim seferi sonuçları Teknofest 2020 Gaziantep'te açıklanacak


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla katıldı. Yolculukta Şili Puerto Williams'da yine Gaziantepli olan bilim ekibinin lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'la beraber bir mesaj yayınlayan Şahin, bilim camiasında heyecanla beklenen bilim insanlarının Antarktika'da yapacağı çalışmaların sonuçlarının TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yayınlanacağını belirtti.


"Gazi şehir bilimin de merkezi oluyor"


Şahin, geçici üstte bir ay boyunca çalışmaları yürütecek bilim heyetinin moral motivasyonu yükseltmek ve onları bu yolculuğa uğurlamaya geldiklerinin altını çizerken yeni bir haber verdi. Bilim ve akıllı şehirler alanında yapılan çalışmalarla ön plana çıkan Gaziantep, TEKNOFEST'te ev sahipliğinden sonra Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin TÜBİTAK'la şehirde yapılacağını bildirdi. Yeni bilim merkeziyle beraber Gazi şehir, gastronomiden sonra biliminde merkezi olacak.


Fatma Şahin, 14 Şubat Cuma günü Gaziantep'e dönecek


Şahin, Puerto Williams'da yayınladığı mesajında akıllı şehirler için burada olduğunun altını çizerek, "Antartika yolunda, bilim insanlarını buraya yollamak için buradayız. Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde, akıllı ulaşım, akıllı çevre diyoruz. Bu yıl TEKNOFEST Gaziantep'te. Ayrıca bu yolculuğun ve çalışmaların önemli bir belgeseli çekiliyor. Bu belgesel TEKNOFEST Gaziantep'te gösterilecek. Bu bilim yolculuğu, bilim insanlarının sonuçları, çevreyle, küresel ısınmayla ilgili birçok projenin sonuçları TEKNOFEST'TE açıklanacak" diye konuştu.


Şahin, bilim ekibini King George Adası'ndan uğurladıktan sonra 14 Şubat Cuma günü Gaziantep'te olacak. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Williams, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:07 Kaynak: İHA
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