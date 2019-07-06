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Fatma Şahin, Arabanlı'lara verdiği sözü tuttu

16 dakika önce

Fatma Şahin, Arabanlı'lara verdiği sözü tuttuGAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban ilçesi Fakılı grup yolunda asfalt çalışması sözünü tuttu.

Fatma Şahin, Arabanlı'lara verdiği sözü tuttu
GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban ilçesi Fakılı grup yolunda asfalt çalışması sözünü tuttu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu telefonla arayarak, Fakılı grup yolunda önümüzdeki günlerde asfalt çalışması başlayacak sözünü vermişti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçesine bağlı 11 kırsal mahallenin ilçe merkezi ile ulaşımını sağlayan ve çevre il ve ilçelerin de ilçe merkezi ile bağlantısı sağlanan Fakılı grup yolunda asfalt çalışması başlatıldı.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Fakılı grup yolunun asfalt bekleyen 9 kilometrelik kısmında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 metre genişliğinde 9 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım asfalt çalışması başlatıldığını belirtti. Asfalt çalışmasının başladığı Fakılı grup yoluna giderek yapılan çalışmaları izleyen Doğru,"İhalenin iptali nedeniyle yapımı geciken Fakılı grup yolunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışmasının başlatılmasının memnuniyet vericidir. Başlatılan asfalt çalışması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ilçe halkı adına teşekkür ederim" diye konuştu.
Fatma Şahin, Arabanlı'lara verdiği sözü tuttu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
Hasan Doğru, Fatma Şahin, Gaziantep, Araban, Yerel
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