Fatma Şahin, "Bu çalışma Türkiye'ye örnek olacak" dedi - Son Dakika

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, proje tamamlandığında tesisin 6 bin hayvana ev sahipliği yapabileceğini belirterek, "Bu çalışma Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

Hayvan dostu Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde Şahinbey ilçesine bağlı Burç Yazıbağ'da yapımına başlanılan Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, incelemelerde bulundu. Şahin, 6 bin hayvan kapasiteli tesisin içerisinde ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depolarının bulunduğunu aktararak, çalışmanın Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Yeni yapılacak hayvan barınağı, mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek. Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulurken daha ferah alanlar yaratılmasına özen gösterilecek.15 bin metrekarelik alana inşa edilecek merkezde; ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak. Yeşil alanlara merkezde fazlaca yer verilmesi sayesinde ise hayvanlara doğal ortam hissiyatı kazandırılacak. Ayıca tesis, alttan ısıtma ile sıcak bir yuvaya dönüşecek.

ŞAHİN: HAYVANLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvan barınaklarının Gaziantep için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Gaziantep büyükşehir Belediyesi olarak 'hayvan dostu şehir' olma yolundaki çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 2014 itibariyle bir eylem planı çıkardık. Hayvan dostu bir Gaziantep olabilmemiz için bizlere nelerin lazım olduğu üzerine bir rapor hazırladık. Veterinerler odası ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gücümüzü birleştirdik. Kurumsal kapasitemizi artırdık. Hayvanların ihtiyaçlarını araştırarak yaşam kalitelerini yükselttik, yükseltmeyi sürdürüyoruz. Bunun dışında üniversite ile protokol yaptık. Ağır vakaların çözümünde yetersiz kaldığımızda üniversitemizden destek alıyoruz. Özellikle trafik kazası geçiren hayvanlarımızın bel kırıkları gibi çok ciddi durumlarda akademik destek alıyoruz" diye konuştu.

ŞAHİN: TESİS 6 BİN HAYVANIMIZA YUVA OLACAK

"Hayvan dostu Gaziantep olabilmemiz için inşaatına başladığımız bu barınağımız bizim için çok ayrı bir önemi var" diyen Başkan Şahin, şunları aktardı: "Dünyayı araştırdık. Bizim ihtiyaçlarımızı ortaya çıkardık. İnşaat sona erdiğinde bu alanda ameliyathaneler, soğuk hava depoları, karantina bölgeleri bulunacak. Ayrıca yeşil alan faktörüne değinmekte yarar var. Çünkü burada yeşil alana önemli derecede bir alan ayırtmış durumdayız. Böylelikle hayvanlarımızın çok rahat vakit geçirmesini planlıyoruz. Hem açık alanda hem kapalı alanda hayvanlarımıza uygun ortamlar hazırlıyoruz. Soğukta üşümemeleri için yaklaşık 6 bin hayvanımıza burada bir yuva yapıyoruz. Bu çalışma Türkiye'ye örnek olacaktır."

Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise şunları söyledi: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı olarak kentimize bir kedi köpek barınağı daha kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda hali hazırda faaliyet gösteren barınağımız bütün ihtiyaçları tam anlamıyla cevap veremiyordu. Biz Gaziantep'in 9 ilçesine ve bütün mahallelerine hizmet verdiğimiz için yeni bir barınak dizayn etmeyi uygun gördük. Burası 15 bin metrekare üzerine kurulmuş, Türkiye'nin en modern barınaklarından biri olacak. Donatı alanları daha çeşitli ve sayıca fazla olacak. Burada ameliyathaneler, karantina bölgeleri yer alırken aynı zamanda tesiste alttan ısıtma sistemi bulunacak. Bunun yanı sıra hayvanların geçirdiği operasyonlar öncesi ve sonrası dinlenme odaları ve bekleme odaları kurulacak. Burada yaklaşık olarak 6 bin tane kedi ve köpeğe barınağımız faaliyete geçtiğinde bakabileceğiz. Tabi hayvanlarımızın her birinin burada barınması taraftarı değiliz. Hayvanlarımızı tedavi ettikten sonra alındıkları ortama geri bırakılmalarını planlıyoruz ya da sahiplendirmeyi amaçlıyoruz. Biz, zaten hali hazırda sürdürdüğümüz çalışma anlayışımıza devam edeceğiz. Şehrin muhtelif bölgelerinde hazırladığımız hayvan besleme noktalarımızda tedavi gören hayvanlarımız yer alacak. Açık hava konseptinin ağırlıkta olacağı bu barınakta hayvanlarımıza doğal ortam hissiyatını aşılamak istiyoruz."