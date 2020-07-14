Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderip, kente davet etti (2) - Son Dakika

Fatma Şahin, Charlize Theron'a baklava gönderip, kente davet etti (2)

'İNŞALLAH DAVETİMİZİ KIRMAZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Charlize Theron'u Gaziantep'in tüm lezzetlerini tatmaya davet ettiklerini belirterek, baklavanın yerinde ve sıcak yenilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak sıcak yenilen baklavanın lezzetinin bambaşka olduğunu aktaran Şahin, 'Filmde kendisine ikram edilen baklavayı tattığında bundan ne kadar keyif aldığını, bu lezzeti ne kadar beğendiğini gördük. Tabi tek bir dilim yeme ile anlaşılmaz. Gaziantep'in baklavasından Oscar'lı oyuncuya gönderiyoruz. Ayrıca gelsin lezzetin başkentinde UNESCO onaylı bu lezzetimizi yerinde tatsın. Çünkü sıcak sıcak yenildiği zaman lezzet bambaşka oluyor. Bizim baklavamız beş duyuya hitap ediyor. Bu yüzden kendisini Gaziantep'e davet ediyoruz. İnşallah davetimizi kırmaz ve Gaziantep'in tüm lezzetlerini tatmaya buraya gelir' dedi.