Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ, PKK benzetmesine karşı çıkan sözlerini düzeltti.

"ASLA BÖYLE BİR NİYETİM YOK"

Şahin, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BELİRLEDİĞİ POLİTİKALARA AYKIRI BEYANDA BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SÖZLERİ

Erdoğan, valiliklerle koordine olmadıklarını söylediği CHP'li belediyelerin salgına karşı yardım girişimlerine "FETÖ ve PKK" benzetmesi yaparak tepki göstermiş, "Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" demişti.

FATMA ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Yavuz Oğhan'la Bidebunudinle programına konuk olan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ters düşen şu ifadeleri kullanmıştı: "Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da oturulur konuşulur. Ki zaten söylendiğinde de böyle bir benzetme üzerinden gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok bilmiyorum ama böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum."

Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı