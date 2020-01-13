Fatma Şahin'den 2019 değerlendirmesi - Son Dakika
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Fatma Şahin'den 2019 değerlendirmesi

5 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan projeler ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili yaptığı basın toplantısında, "TEKNOFEST bu şehre kendiliğinden gelmedi.

Fatma Şahin'den 2019 değerlendirmesi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan projeler ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili yaptığı basın toplantısında, "TEKNOFEST bu şehre kendiliğinden gelmedi. Bunun buraya gelmesi bu şehre olan güveni gösteriyor" dedi.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan projelerle ilgili Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi.


"TEKNOFEST bu şehre kendiliğinden gelmedi"


Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "2020 yılı kentimiz için çok önemli. Özellikle bu yıl içerisinde TEKNOFEST'in Gaziantep'e gelecek olması çok önemli. Bu büyük bir olay ve kendiliğinden gelmedi. İstanbul'da bir buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği, 50 bin kişin yarıştığı bir TEKNOFESTE Gaziantep'e geldiyse bu şehre olan güveni gösterir. Yetkili kişiler de bu şehrin bunun altından kalkabileceğini gördüğü için de bunu bu şehre verdiler" dedi.


"Selçuk Bayraktar Gaziantep'e geliyor"


Gaziantep'te TEKNOFEST ile ilgili 20 Ocak tarihinde Selçuk Bayraktar'ın başkanlığında geniş katılımlı bir basın toplantısı yapılacağını da açıklayan Şahin, "Bu ayın 20'sinde Selçuk Bayraktar'ın başkanlığında TEKNOFEST ile ilgili bir tanıtım toplantısı yapılacak. O toplantıda 8 bakanlığın himayesindeki 56 kurum bir araya gelecek ve bir tanıtım toplantısı yapılacak. Bu Gaziantep için çok önemli. Bu kentimiz için bir paradigma değişimidir. Biz bu festivalle büyük bir değişim ve dönüşümün arifesindeyiz" ifadelerini kullandı.


Gaziantep'te Göç Filmleri Festivali yapılacak


Şahin, 2020 yılında Gaziantep'te çeşitli bakanlıkların himayesinde her ay çeşitli etkinliklerin yapılacağını da açıkladı. Şahin, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde kentte Gaziantep Göç Filmleri Festivali'nin düzenleneceğini de aktardı.


Sezer Cihan'dan projelerle ilgili sunum


Şahin'in ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından 2019 yılında yapılan projeler ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi. Cihan, eski stadyumun yerine yapılacak olan Gaziantep Millet Bahçesi çalışmalarının da kısa sürede başlayacağını açıkladı.


Basın toplantısına AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Babak, Ahmet Uzer, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve büyükşehir belediyesi daire başkanları katıldı. - GAZİANTEP

Selçuk Bayraktar, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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