Üye Girişi
Fatma Şahin'den 2022 değerlendirmesi - Son Dakika

Fatma Şahin'den 2022 değerlendirmesi

30.12.2021 16:39
Fatma Şahin'den 2022 değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için çalıştıklarını 2022 yılında da tüm çalışmalarını aynı gaye ile sürdüreceklerini belirterek, "2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için çalıştıklarını 2022 yılında da tüm çalışmalarını aynı gaye ile sürdüreceklerini belirterek, "2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız" dedi.

Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin, 2021 yılının değerlendirerek, "Küresel bir sorunla ulusal mücadele ederken şehrimize yeni kazanımlar ekleme gayretiyle çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olduk. Kentin ulvi hedeflerine ulaşması, modern ve yaşanılabilir bir şehir olması yolunda hizmet ve yatırımlarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz, Gazi şehrimizi her kulvarda hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

2021 yılında yürütülen başaralı çalışma ve projeler hakkında da bilgi veren Fatma Şahın, "OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu tarafından şampiyon başkan olarak şehrimize şampiyonluk kazandırdık. Türkiye'den davet edilen ilk belediye olmanın gurunu yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirdiğimiz "Yazılım Köyü" projemizle ödül aldık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Gaziantep, "Yeşil Şehir" ilan edildi. Yerel yönetim açısından yeni bir çağda yaşıyoruz. Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı. Günümüzde belediyecilik yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de çevrenin korunmasıdır. Gaziantep'i yeşil bir kente dönüştürme yolunda önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Bu nedenle EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma bizim için çok önemli. Hep birlikte daha iyi bir dünyaya büyük katkı sağlayacağız. Yürüttüğümüz projeler, uluslararası problemlerde kurum olarak aldığımız roller, Türkiye'de örnek gösterilecek çalışmalara imza attığımız için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kurumlara verilen Japonya Dışişleri Bakanı ödülüne layık görüldük. Değişim, dönüşüm ve inovasyonu, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için de her zaman olduğu gibi, önümüzdeki yıl da vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli, sürdürülebilir içerikli projelerimize, yenilerini ekleyerek sürdürmekte kararlıyız" şeklinde konuştu.

2022 yılının acı ve göz yaşının geri de kaldığı bir yol olmasını dileyen Fatma Şahin, "Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Gaziantep Modelimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu azim ve kararlılıkla gece gündüz çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının, milletimize ve tüm insanlığa hasret ve özlem duyulan sağlıklı güzel günleri, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatma Şahin'den 2022 değerlendirmesi - Son Dakika


Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs         
16:31
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor         
00:53
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı         
22:42
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın         
19:48

Son Dakika Haberleri
16:31 Şahan Gökbakar'dan öğretmeninden şiddet gören T.K.'ye burs
16:17 Mahkum'da bugün: Bütün insanlar mahkum! Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe
16:13 Pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi! Aranması bulunan PKK'lı kıskıvrak yakalandı
16:10 Şekere zam geliyor! Ocak ayında yüzde 25 oranında fiyat artışı olacak
16:09 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda bugün: Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mı?
16:07 Eski Fenerbahçeli Jailson için Galatasaray iddiası gündeme geldi!
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:48:47. #1.13#
SON DAKİKA: Fatma Şahin'den 2022 değerlendirmesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement