Fatma Şahin'den Fıstık Gibi Mesaj
1 saat önce
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Fıstıkçılar Sitesi Kooperatifi Genel kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Fıstıkçıların işinin iyi olması, işlerin iyi olması anlamına geliyor" dedi.
Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
, Fıstıkçılar Sitesi Kooperatifi Genel kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Fıstıkçıların işinin iyi olması, işlerin iyi olması anlamına geliyor" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Fatma Şahin, Fıstıkçılar Sitesi Kooperatifi Genel Kuruluna katıldı. Fatma Şahin, buradaki konuşmasında mesajını fıstık üzerinden verdi. Fıstıkçılar için en güzel yeri ayırdıklarını da hatırlatan Şahin, fıstığın Antep
bölgesinin yeşil altını olduğunu vurgulayarak, işe topraktan başladıklarını ifade etti. Şahin, "Özel gübre ve damla sulama gibi adımlar attık. Çünkü fıstık bu bölgenin nimetidir. Fıstıkçılarımız için yeni bir yer yaptık en güzel yeri sizlere verdik. Çünkü fıstıkçıların işi iyi olursa işler fıstık gibidir anlamına geliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:38 Kaynak: İHA
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