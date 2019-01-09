Fatma Şahin'den Gazeteciler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Fatma Şahin, gazetecilerin, hayatın birçok alanında, doğru ve tarafsız bilgilere ulaşarak edindikleri bu bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna bildirdiğini, bu sebeple gazeteciliğin zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu kaydetti. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde her zaman tarafsız ve özgür basının var olması gerektiğine vurgu yapan Şahin, "Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.



Basın kuruluşların özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevini yaparken; ülke menfaatlerini, kamusal düzeni, toplumsal dinamikleri ve meslek ahlakını ön planda tutarak sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla çalışmaları da son derece önemli olduğunu aktaran Şahin mesajında, "Toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan basın yayın kuruluşlarını ayakta tutan, onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın mensupları ise bu sektörün isimsiz kahramanlarıdır. Yerelden ulusala çok sayıda önemli organizasyona, güven içerisinde ve başarılı bir şekilde ev sahipliği yapan, Gaziantep'te tüm sektörlerin başarıya ulaşmasında, bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli katkıları bulunmaktadır. Gazetecilik zor bir meslek. Zaman, mekan tanımayan, büyük özveri ve fedakarlık isteyen, yeri geldiğinde sevdiklerinden, ailesinden çalan meşakkatli ve yıpratıcı bir meslek. Bu mesleğin erbapları her türlü saygıyı, takdiri fazlasıyla hak etmektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle görevi başında hayatını kaybeden, mesleğe yıllarını verip ebediyete intikal eden basın emekçilerimizi rahmetle anıyor, bugün haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin de gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak

Son Dakika! Palu Ailesinin Evini Polisler Bastı! Gözaltı İşlemi Uygulanıyor

Palu Ailesi Olayıyla Gündem Olan Tuncer Ustael, Savcılara Seslendi: Gelin Beni Alın

Kredi Kartı Borçlularına Büyük Kolaylık! 10 Bin TL'lik Borçta 10 Bin TL Tasarruf Edilecek